فرجانى ساسى يكشف حقيقة مفاوضات التعاون السعودي

تحدث أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادى الزمالك، مع التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، لبحث حقيقة موقفه من الانتقال إلى التعاون السعودى.









حقيقة مفاوضات التعاون السعودي مع فرجاني ساسي

ونفى فرجانى ساسى للمشرف على الكرة فى نادى الزمالك، دخوله فى أى مفاوضات من قريب أو بعيد مع التعاون السعودى، بقيادة المدرب الفرنسي السابق للأبيض باتريس كارتيرون.









كما نفى الدولى التونسى بشكل قاطع، ما تردد بشأن توقيعه فى سرية خلال الأيام القليلة الماضية، بعد حديث الفرنسى باتريس كارتيرون معه.









وأكد فرجاني ساسي لأمير مرتضى منصور، أنه يرغب في البقاء داخل نادي الزمالك، الموسم المقبل.









وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك في الموسم المقبل، حيث يحق له التوقيع لأى فريق خلال يناير المقبل.



