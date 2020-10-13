الهلال السعودي يرد على أنباء شكوى "جوميز"

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:01 ص
الهلال
الهلال
وكالات
Advertisements

كشف فهد المفرج عضو مجلس إدارة نادي الهلال السعودي حقيقة الأنباء التي تتحدث عن تقديم الفرنسي بافتيمبي جوميز لشكوى لعدم حصوله على المستحقات.

قال المفرج في تصريحات لصحيفة عكاظ السعودية، اليوم الثلاثاء: "تلك الأخبار ليست صحيحة من قريب أو من بعيد"، مبدياً استغرابه من تداول مثل تلك الشائعات على حد وصفه، كما أنه لا يعرف الغرض من انتشار تلك الأنباء، مطالباً من يروجون لهذا الخبر بتوجيه السؤال للاعب لمعرفة حقيقة الأمر.

وكان غوميز انضم إلى الهلال في صيف عام 2018 قادماً من غلطة سراي التركي، حيث حقق مع الفريق لقب الدوري مرة، ولقب دوري أبطال آسيا مرة.

ويستهل الهلال مشواره للدفاع عن لقبه بطلاً لدوري المحترفين السعودي، بمواجهة العين، السبت المقبل، في الجولة الأولى من المسابقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة جوميز الهلال اخبار الرياضة

أخبار تهمك

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ يوم

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تامر أمين عن السبت المميز: "كده رايحين في سكة الندامة"

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يرفض الحديث عن مرتضى منصور

منذ ساعتين و 36 دقيقة

ميدو: محمد إبراهيم فضل بيراميدز على الأهلي

منذ 36 دقيقة

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ يوم

قرار مفاجئ من مرتضي منصور ضد أعضاء الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 4 ساعات

المقاصة يكشف مفاجأة عن إيهاب جلال

منذ أقل من ساعتين

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

منذ ساعة و 7 دقيقة

وفاة الفنان سامي عوض الله

منذ حوالي 18 ساعة

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يوم

كواليس جديدة بشأن عدم تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:56 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

07:59 ص

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

10:31 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

12:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»