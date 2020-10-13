الهلال السعودي يرد على أنباء شكوى "جوميز"





كشف فهد المفرج عضو مجلس إدارة نادي الهلال السعودي حقيقة الأنباء التي تتحدث عن تقديم الفرنسي بافتيمبي جوميز لشكوى لعدم حصوله على المستحقات.





قال المفرج في تصريحات لصحيفة عكاظ السعودية، اليوم الثلاثاء: "تلك الأخبار ليست صحيحة من قريب أو من بعيد"، مبدياً استغرابه من تداول مثل تلك الشائعات على حد وصفه، كما أنه لا يعرف الغرض من انتشار تلك الأنباء، مطالباً من يروجون لهذا الخبر بتوجيه السؤال للاعب لمعرفة حقيقة الأمر.





وكان غوميز انضم إلى الهلال في صيف عام 2018 قادماً من غلطة سراي التركي، حيث حقق مع الفريق لقب الدوري مرة، ولقب دوري أبطال آسيا مرة.





ويستهل الهلال مشواره للدفاع عن لقبه بطلاً لدوري المحترفين السعودي، بمواجهة العين، السبت المقبل، في الجولة الأولى من المسابقة.



