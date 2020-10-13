تعرف على الأغنية التى تعبر عن حالة نوال الزغبي اليوم

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صور لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، وعلقت قائلة" حالتى اليوم، قلبى اسالو منك قلو الا غرامك ما الو ماعليش تزعل هالدنى وعينيك اوعا يزعلوا".


وشاركت نوال الزغبي في الموسم الرمضاني المنقضي، بأغنية "اتحاربت"، كتتر مسلسل "سلطانة المعز"، للفنانة غادة عبد الرازق، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم.

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