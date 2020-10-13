ايديتا : بدأنا السير في إجراءات التحكيم الدولي بشأن الخلاف مع شيبيتا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:51 ص
شركة إيديتا للصناعات الغذائية
شركة إيديتا للصناعات الغذائية
نيفين سمير
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علمت البورصة المصرية عن إعلان شركة إيديتا للصناعات الغذائية، عن بداية السير فى اجراءات التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بشأن الخلاف بينها وبين مجموعة شيبيتا فيما يخص إنهاء عقد التصنيع والخدمات الفنية المبرم بينهما.

وحققت الشركة خلال النصف الأول من 2020، أرباحاً بلغت 93.78 مليون جنيه ، مقابل أرباح بلغت 167.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 1.73 مليار جنيه، مقابل 1.84 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت أرباح الشركة إلى 129.66 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 150.6 مليون جنيه في النصف الأول من 2019.

وتراجع سهم الشركة اليوم بنسبة 1.3% ليصل سعره الي 9.3 جنيه.
 

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