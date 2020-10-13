أمير كرارة: المنسى أصعب دور قدمته وجلست مع أصدقائه

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:54 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشف الفنان أمير كرارة، إن زوجة الشهيد أحمد المنسى، فى التصوير “كل ما تشاهده كانت تبكي ،مؤكدا بأنه طلب منها أن تبقى بعيد عشان بتوتر لما بشوفها بتعيط”.

وقال كرارة، خلال لقائه بصحبة في برنامج “صاحبة السعادة” تقديم الإعلامية والفنانة إسعاد يونس المذاع على Dmc، ” لما جينا نصور مشهد فى القهوة اللى كان بيقعد فيها، على نفس الترابيزة، لما صاحبه رأفت شافنى راح معيط وأنا فى مرة رايح القهوة ولابس كل ملابس الشهيد منسى، وناس كتير صحابه قريبين منه كانوا بيفرجونا بقى على كل حاجة بيعملها”.


وأضاف "“كرارة”: المنسى كانت أكثر شخصية صعبة فى التحضير وجلست مع الجيش والشئون المعنوية، وأقرب الناس له، و مع زوجته وأولاده.

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