5 صفقات في الأهلي
الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:26 ص
الفجر الرياضي
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وضعت لجنة تخطيط الكرة بالنادي الأهلي خريطة الصفقات الجديدة لعرضها على الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عقب الانتهاء من دوري أبطال إفريقيا.
وحسم النادي الأهلي صفقات بدر بانون مدافع الرجاء المغربي وأحمد رمضان بيكهام
مدافع وادي دجلة وطاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب والمنتخب الأوليمبي.
وأوصت لجنة التخطيط بضم بديل لأحمد فتحي ورشحت رجب بكار لاعب بيراميدز وكريم
فؤاد لاعب نجوم المستقبل المعار إلى إنبي وعلي فوزي الظهير الأيمن لإنبي.
وطلبت لجنة التخطيط التعاقد مع سيرينو لاعب صن داونز كصفقة خامسة بعد بانون
وبيكهام وطاهر وأحد اللاعبين السابقين بكار وفؤاد وفوزي.
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