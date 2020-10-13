5 قطاعات تقود سوق دبي المالي للصعود0.26%بمستهل التعاملات
الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:20 ص
نيفين سمير
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إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% رابحاً 6.02 نقطة ليصل إلى مستوى 2240.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 82 مليون سهم محققة ما قيمته 61.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1178 صفقة لعدد 27 سهماً.
وصعدت 5 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.44%، أعقبه قطاع الاستثمار نسبة 0.42%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.24%، ثم قطاعي الاتصالات والبنوك بنسبة 0.18%، 0.10%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.33%.
وقفز 15 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.83%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 3.76%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 2.91%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.19%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 5.2 مليون ورقة بقيمة 14.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.74%.
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