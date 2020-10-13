الإمارات تبدأ المرحلة 3 من التجارب السريرية للقاح الروسي

أعلنت السلطات الصحية في الإمارات، البدء في إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح قائم على الفيروسات الغُدِّية.

وجاءت هذه التجارب السريرية في دولة الإمارات على اللقاح، الذي طوره معهد غاماليا الفيدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحّة في روسيا الاتحادية، في إطار شراكة بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وهو صندوق الثروة السيادية في روسيا، وشركة أوروجلف هيلث للاستثمار.

والجدير بالذكر أن دائرة الصحة- أبوظبي ستتولى إجراء التجارب تحت إشراف وزارة الصحّة ووقاية المجتمع، وستتولّى شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» تطبيق كل البروتوكولات الطبية المعمول بها.