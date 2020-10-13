رامي جمال يكشف عن أصعب شئ يواجهه في الأفراح

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:02 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشف الفنان رامي جمال عن الشئ الصعب الذي يواجهه خلال إحيائه حفلات الزفاف، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".


كتب رامي جمال تغريدة قال فيها :"أكتر حاجة صعبة في الأفراح اللي بروحها لما البنات بتيجي تتصور وأنا بغني وألاقي نفسي طالعلي رموش أو نضارة أو نمش أو روج، مش كده يا جماعة إنتو كده ماسكين عليا صور".



وفي سياق آخر، يُشار أن آخر ألبومات رامي جمال هو ألبوم "أنا لوحدي" الذي تعاون خلاله مع العديد من الشعراء منهم تامر حسين، جمال الخولي، محمد عاطف، أحمد المالكي، أحمد عرفان، شادي نور، مصطفى حسن، رقية عبد العميم، محمد أبو نعمة، ومع العديد من الملحنين منهم محمد أنيس، مدين، بلال سرور، والعديد من الموزعين تعاون مع نادر حمدي، أحمد إبراهيم، كرمي عبد الوهاب، وسام عبد المنعم.

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