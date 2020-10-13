معاينة موقع حريق داخل 3 محلات بالسلام

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:00 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة السلام الأول، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل 3 محلات وإرسال تقرير عن سبب الحريق ومشف ملابسات الواقعة، وحصر التلفيات الخسائر الملحقة به.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محلات في منطقة السلام، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني، وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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