العالم يسجل أول وفاة لمصاب بكورونا مرتين

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:58 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت جامعة "أوكسفورد" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أول حالة وفاة لامرأة (89 عاما) في هولندا بعد إصابتها مجددا بفيروس كورونا.

 

وعانت المرأة من أحد أشكال مرض خلايا الدم ونقص المناعة، حيث أصيبت بالمرض للمرة الثانية بعد حوالي شهرين من ظهور أول أعراض لكورونا، وفقا للعلماء الهولنديين.

 

وقد أفادت مصادر صحية، بأن حالة المرأة الصحية تدهورت بشكل خطير بعد بضعة أيام، من إصابتها للمرة الثانية بالفيروس، وبعد أسبوعين من دخولها المستشفى، توفيت.

 

وكانت عالمة الفيروسات ماريون كوبمانز، أعلنت نهاية أغسطس الماضي عن اكتشاف إصابة ثانية لأول مرة لمريض مسن يعاني من ضعف في جهاز المناعة.

 

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