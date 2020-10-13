كامل الوزير يتابع نقل المرافق المتعارضة مع تطوير الدائري حول القاهرة الكبرى

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ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل الإجتماع الاسبوعي للجنة الخاصة بنقل المرافق المتعارضة مع أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبري للجنة وذلك بحضور ممثلوا كافة الوزارات والمحافظات المعنية ( النقل والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الإتصالات والجيزة والقاهرة والقليوبية).



استعرض الوزير تقدم أعمال نقل المرافق المتعارضة مع اعمال تطوير الطريق وفقا للخطة الزمنية المعدة من كل جهة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري وذلك في المسافة من سعد الدين الشاذلي إلي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي والمسافة من الأوتوستراد حتي المريوطية مثل مرافق (الكهرباء والغاز والاتصالات والمياه والصرف الصحي ).





أكد الوزير على ضرورة الالتزام بهذه الخطة والعمل على مدار الساعة وتكثيف الاعمال لسرعة نهو كافة الاعمال وعلى استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات لإزالة أي معوقات كما اكد على أن اي منطقة يتم إزالة المعوقات بها يتم تنفيذ أعمال تطويرها خاصة مع الاهمية الكبيرة للطريق الدائري في تيسير حركة المرور بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وكذلك حركة المرور مع باقي محافظات الجمهورية.



كما وجه الوزير قيادات هيئة الطرق والكباري بموافاته بتقارير يومية عن تقدم الأعمال ومراعاة المواصفات القياسية فى تنفيذ الأعمال ليكون الطريق الدائرى عند الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية، والتنسيق مع المحافظات لصيانة ورصف كافة المحاور والطرق السطحية المتقاطعة مع الطريق الدائرى.