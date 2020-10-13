وزيرة الصناعة: طرح كراسة شروط المجمعات الصناعية اعتبارا من اليوم

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أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه سيتم طرح كراسة الشروط لحجز الوحدات الصناعية اعتبارا من اليوم، موضحة أنه سيتم طرح عدد من المجمعات الصناعية في عدد من المحافظات.

وأشارت "جامع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن مساحات المجمعات الصناعية مختلفة، ومتاح للشخص حجز أكثر من وحدة، لافتة إلى أنهم عملوا تيسير وتبسيط الإجراءات عما سبق بداية من قيمة كراسة الشروط.

وأضافت أن قيمة كراسة الشروط كان 2200 جنيه حاليا يتراوح سعرها من 300 إلى 500 جنيه، ولم يعد هناك رسوم على الفحص والدراسة، وهذا لم يكن موجودا من قبل، لافتة إلى أن سعر المتر في الوحدة يتراوح ما بين 20 إلى 27 جنيه، ومدة الإيجار أصبحت 10 سنوات، بالإضافة إلى امكانية شراء الوحدة الصناعية، منوهة بأنه تم تحديد قائمة المشروعات التي يمكن أن تقام في هذه التجمعات.



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قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إنه تم الانتهاء من إنشاء 13 مجمع صناعي على مستوى 12 محافظة، و7 مجمعات منهم انتهى العمل بهم بنسبة 100%.



وأشارت "جامع"، خلال تصريحات صحفية، إلى أنه سيتم طرح 1755 وحدة في 7 مجمعات صناعية، موضحة أنه يشترط في المتقدم ألا يقل عن 21 عام، ولا يكون لديه وظيفة أخرى.



وأوضحت أن الوحدات التي سيتم طرحها مكتملة الخدمات، وسيتم تحديد القطاعات والأنشطة التي يتم العمل عليها في كل مجمع، منوهة بأن الوحدات ستطرح بنظام الإيجار لمدة تصل إلى 10 سنوات، وسعر المتر يبدأ من 20 جنيه.



ونفت ما يتردد بشأن أن هذه المجمعات ستوزع على أصحاب الوسايط، عقبت وزيرة الصناعة والتجارة، قائلة: "معنديش واسطة.. واسطتك شغلك".

