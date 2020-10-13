المقاصة يكشف مفاجأة عن إيهاب جلال

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:49 ص
ايهاب جلال
ايهاب جلال
الفجر الرياضي
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كشف وليد هويدي مدير الكرة بنادي المقاصة أن إيهاب جلال حقق مع الفريق الفيومي إنجازات كبيرة خاصة فيما يتعلق بأرباح النادي في عهده.

وقال هويدي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إن علي عاشور مدرب واعد وسيكون أحد أبرز المدربين في مصر حيث يملك الشخصية ويستطيع السيطرة على الفريق.

وتابع أن إيهاب جلال حقق نجاحات كبيرة مع المقاصة والاستثمارات في عهده بلغت 200 مليون جنيه. 

وأتم أن المقاصة مع إيهاب جلال حقق المعادلة الشهيرة "اكتشاف - تطوير - تسويق"



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