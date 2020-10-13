تعرف على قائمة أغلى 10 تشكيلات في الدوريات الكبرى

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:30 ص
أغلى 10 تشكيلات في الدوريات الكبرى
أغلى 10 تشكيلات في الدوريات الكبرى
الفجر الرياضي
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كشف مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للأبحاث الرياضية "CIES"، عن ترتيب الأندية التي تتنافس على أعلى انفاق لجلب لاعبين في الدوريات الخمس الكبرى.

 

وفيما يلي قائمة بعشرة أندية ذات أعلى إنفاق لتكوين تشكيلتها الحالية من اللاعبين:

 

1 - مانشستر سيتي الإنجليزي - 1.036 مليار يورو

 

2 - باريس سان جيرمان الفرنسي - 888 مليون يورو

 

3- مانشستر يونايتد الإنجليزي - 844 مليون يورو

 

4 - برشلونة الإسباني - 826 مليون يورو

 

5- تشيلسي الإنجليزي- 763 مليون يورو

 

6- ريال مدريد الإسباني - 708 مليون يورو

 

7- ليفربول الإنجليزي - 666 مليون يورو

 

8- يوفنتوس الإيطالي - 594 مليون يورو

 

9 - أرسنال الإنجليزي - 590 مليون يورو

 

10- إيفرتون الإنجليزي - 504 مليون يورو.

 

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