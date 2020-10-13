هكذا تظهر ميرنا نور الدين ضمن أحداث مسلسل "فى يوم وليلة" مع أحمد رزق

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:47 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تُشارك الفنانة ميرنا نور الدين في مسلسل "في يوم وليلة"، حيث تظهر خلال الأحداث كضيفة شرف، و يُعد هذا المسلسل التعاون الثاني الذي يجمع بين ميرنا وأحمد رزق بعد تقديمهم مسلسل "بخط الأيد".

مسلسل " في يوم وليلة" بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، محمد جمعة، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، محمد مهران، ولاء الشريف، داليا مصطفى، بالإضافة إلي مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وانتاج سينرجي، والمسلسل ينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض.

وفي سياق آخر، يُعرض لميرنا نور الدين حاليًا الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، وهو بطولة ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كراره، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، محمد إبراهيم، وتأليف ماريان هاني، نهال سماحة، وإشراف على الكتابة الناقد أحمد شوقى، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.






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