ميدو: محمد إبراهيم فضل بيراميدز على الأهلي

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:02 ص
محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
الفجر الرياضي
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كشف أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك الأسبق عن أن محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق مصر المقاصة أراد الانتقال إلى صفوف بيراميدز، خلال الموسم المقبل.

 

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "رغم العرض الذي تلقاه محمد إبراهيم من الأهلي فإن اللاعب يريد الذهاب إلى بيراميدز".

 

وأضاف ميدو: "زملكاوية محمد إبراهيم تجعله يفضل الانتقال إلى صفوف بيراميدز وليس الأهلي خاصة أن المقاصة يعاني من مشاكل مادية بسبب المستحقات المالية المتأخرة للاعبين".

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