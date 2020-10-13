ميدو: محمد إبراهيم فضل بيراميدز على الأهلي
الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:02 ص
الفجر الرياضي
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كشف أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك الأسبق عن أن محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق مصر المقاصة أراد الانتقال إلى صفوف بيراميدز، خلال الموسم المقبل.
وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "رغم العرض الذي تلقاه محمد إبراهيم
من الأهلي فإن اللاعب يريد الذهاب إلى بيراميدز".
وأضاف ميدو: "زملكاوية محمد إبراهيم تجعله يفضل الانتقال إلى صفوف
بيراميدز وليس الأهلي خاصة أن المقاصة يعاني من مشاكل مادية بسبب المستحقات
المالية المتأخرة للاعبين".
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