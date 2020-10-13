ميدو: محمد إبراهيم فضل بيراميدز على الأهلي

كشف أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك الأسبق عن أن محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق مصر المقاصة أراد الانتقال إلى صفوف بيراميدز، خلال الموسم المقبل.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "رغم العرض الذي تلقاه محمد إبراهيم من الأهلي فإن اللاعب يريد الذهاب إلى بيراميدز".

وأضاف ميدو: "زملكاوية محمد إبراهيم تجعله يفضل الانتقال إلى صفوف بيراميدز وليس الأهلي خاصة أن المقاصة يعاني من مشاكل مادية بسبب المستحقات المالية المتأخرة للاعبين".