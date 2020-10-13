"مصر للطيران" تسير اليوم 40 رحلة دولية تقل 4100 راكب إلى دول مختلفة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:41 ص
بوابة الفجر
الفجر
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تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم الثلاثاء، رحلاتها إلى 40 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 4100 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأكدت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، أثينا، باريس، ڤيينا، أديس أبابا، الخرطوم، أبوظبي، الشارقة، أربيل، بيروت، تونس، البحرين، لاجوس، موسكو، القصيم، المدينة المنورة، كازابلانكا، بالإضافة الي رحلتين إلي كل من اسطنبول، دبي، الدمام، الرياض وثلاث رحلات إلي جدة و6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلي كل من شرم الشيخ والغردقة ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان و3 رحلات شحن جوى.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

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