إصابة دي بروين تقلب مانشستر سيتي

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:02 ص
دي بروين
دي بروين
وكالات
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أعلن المنتخب البلجيكي غياب كيفن دي بروين عنن التشكيلة التي تواجه إيسلندا، غداً الأربعاء، في دوري الأمم الأوروبية، بسبب إصابة غير محددة، وسيعود إلى ناديه مانشستر سيتي.

 

استبدل دي بروين (29 عاماً) في الشوط الثاني خلال خسارة بلجيكا 1-2 أمام إنجلترا في دوري الأمم بإستاد ويمبلي.

 

وقال منتخب بلجيكا عبر حسابه على تويتر: "عاد كيفن دي بروين إلى ناديه، لن يكون جاهزاً بما يكفي لمواجهة إيسلندا".

 

ومن المنتظر أن يلعب مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل لكن الأمور انقلبت في السيتي بسبب الخوف من عدم لحاقه باللقاء.

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