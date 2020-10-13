مدرب الأرجنتين: لا يمكن الفوز على بوليفيا في أرضها

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:40 ص
سكالوني
سكالوني
وكالات
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وصف ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين منتخب بوليفيا بأنه واحدة من أفضل الفرق في العالم، عندما يلتقي الفريقان على ارتفاع كبير عن سطح البحر في لاباز بتصفيات كأس العالم لكرة القدم.

 

تعرضت بوليفيا لخسارة قاسية 0-5 في البرازيل، لكنها أراحت بعض لاعبيها استعداداً لمواجهة الأرجنتين، في مواجهة أخرى بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

 

وقال سكالوني إن فريقه الذي لم يخسر منذ كأس كوبا أمريكا 2018، يحتاج لأن يكون في أفضل حالاته حتى يلعب على ارتفاع 3640 متراً عن سطح البحر.

 

وأضاف: "اللعب هنا يختلف تماماً عن اللعب في مستوى سطح البحر، الأمر صعب هنا، بوليفيا على أرضها واحدة من أفضل الفرق في العالم".

 

وتأهل المنتخب البوليفي إلى نهائيات كأس العالم مرة واحدة في 1994، واحتل المركز قبل الأخير في تصفيات أمريكا الجنوبية المكونة من عشرة فرق في المرة الأخيرة.

 

لكن قلة الأكسجين أسقطت العديد من الفرق الزائرة، ولم تفز الأرجنتين في بوليفيا منذ 2005.

 

وخسرت الأرجنتين بطلة العالم مرتين 0-2 في بوليفيا عام 2017، ومنيت بهزيمة مذلة 1-6 أمام المنتخب البوليفي في تصفيات كأس العالم 2010.

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