أحمد فؤاد سليم ينضم لأبطال مسرحية "الوصية"

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:36 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعاقد الفنان أحمد فؤاد سليم على عمل مسرحية "الوصية" للمخرج خالد جلال، والمسرحية سيتم عرضها آخر شهر أكتوبر الجاري على المسرح القومي بالعتبة لمدة ثلاثة أيام، وهي من تأليف الكاتب أيمن سلامة، ورشح لبطولتها محمود حافظ، ميدو عادل، ألحان المهدي، بسنت صيام، المطربة مي فاروق، ويُجري حاليًا ترشيح باقي الأبطال، والأشعار لمحمد بهجت والموسيقي لأحمد كيكار.


وفي سياق آخر، يُشارك أحمد فؤاد سليم حاليًا في مسلسل "هجمة مرتدة "، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء، بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، ماجدة زكي، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، خالد أنور، محمد جمعة، مايان السيد، والمسلسل من المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

والجدير بالذكر أن الفنان أحمد فؤاد سليم شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الاختيار"، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، أحمد العوضي، إسلام جمال، ماجدة منير.




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