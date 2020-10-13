القافلة التنموية لجامعة القاهرة تواصل تقديم خدماتها لمنطقة عشش السودان بالجيزة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:29 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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د. الخشت: الكشف الطبى على 259 مواطنًا وتحويل بعض الحالات لقصر العينى وعلاجها مجانًا

حملات توعية للسيدات حول سرطان الثدي وتحويل 12حالة من بين 40 شخصًا لصندوق مكافحة الإدمان للعلاج والدعم النفسي

د. الخشت: التوسع فى خدمات القافلة للأهالي وتفعيل مبادرة "صنايعية مصر" وتعليم الحرف

القافلة تستمر عامًا جامعيًا وتضم نخبة متميزة من مختلف التخصصات بالجامعة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها الجامعة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر بالتعاون مع محافظة الجيزة، لمنطقة "عشش السودان"، أجرت الكشف الطبي على 259 حالة وتحويلها إلى مستشفيات الجامعة لتلقي العلاج مجانًا، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية لنحو 50 سيدة حول سرطان الثدي والنظافة الشخصية، والتعامل مع 40 حالة في مكافحة الإدمان وتحويل 12 منهم إلى صندوق مكافحة الإدمان لتلقي العلاج وتقديم الدعم النفسي لهم.

وأضاف الدكتور الخشت، أن القافلة توسعت في تقديم خدماتها لأهالي منطقة عشش السودان، حيث تم تفعيل مبادرة صنايعية مصر والبدء في تعليم بعض الحرف لنحو 50 شخصا، إلى جانب البدء في برنامج لمحو الأمية لأكثر من 30 شخصا، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية وتقديم بعض المساعدات الأخرى لسكان المنطقة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن القافلة التنموية الشاملة لعشش السودان ستستمر في تقديم خدماتها المختلفة على مدار عام جامعي كامل في إطار مشروع تطوير متكامل للمنطقة، وتفعيلًا لدور الجامعة المجتمعي لتوفير الرعاية الصحية والخدمات المجتمعية، من خلال مساهمة الكفاءات العلمية والخبرات المتميزة التي تضمها الجامعة في مختلف التخصصات.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الشاملة لمنطقة عشش السودان، تضم نخبة متميزة من أساتذة الجامعة في مختلف التخصصات، حيث تقدم القافلة الخدمات الصحية والتعليمية والمجتمعية دون مقابل، ومنها إجراء الكشف الطبي، والعمليات الجراحية، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى قصر العيني، وتوفير المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية، والتأهيل والدعم النفسي، ومحو الأمية، والتدريب على المشروعات والصناعات الصغيرة لتوفير فرص العمل.
القافلة التنموية لجامعة القاهرة تواصل تقديم خدماتها لمنطقة عشش السودان بالجيزة
القافلة التنموية لجامعة القاهرة تواصل تقديم خدماتها لمنطقة عشش السودان بالجيزة
القافلة التنموية لجامعة القاهرة تواصل تقديم خدماتها لمنطقة عشش السودان بالجيزة
القافلة التنموية لجامعة القاهرة تواصل تقديم خدماتها لمنطقة عشش السودان بالجيزة
القافلة التنموية لجامعة القاهرة تواصل تقديم خدماتها لمنطقة عشش السودان بالجيزة
القافلة التنموية لجامعة القاهرة تواصل تقديم خدماتها لمنطقة عشش السودان بالجيزة

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