ألمانيا تحذر تركيا من "الاستفزازات" في البحر المتوسط

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:26 ص
المتوسط - أرشيفية
المتوسط - أرشيفية
وكالات
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حذرت السلطات الألمانية، تركيا من "الاستفزازات" في البحر المتوسط، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وكالة فرانس برس.

 

وقد عادت تركيا، من جديد، إلى تأجيج الصراع فى منطقة شرق المتوسط، التى تشهد توترات عدة، على خلفية قيام أنقرة بعمليات البحث والتنقيب عن موارد الطاقة، والغاز الطبيعى، فى المناطق الاتقصادية الخالصة لليونان وقبرص، فضلا عن إرسال طائرات اخترقت المجال الجوى اليونان، فى انتهاك واضح للمواثيق والقوانين الدولية، التى تضرب بها تركيا عرض الحائط.

 

وعلى الرغم من حالة الهدوء النسبى التى شهدتها منطقة شرق المتوسط، خلال الفترة الأخيرة، إلا أن تركيا عادت مجددا لإشعال الصراعات، من خلال اتباع سياسات عدوانية، سبق أن حذر المجتمع الدولى منها، كما سبق أن حذر الاتحاد الأوروبى مرارا وتكرارا من أنها لن تأتى إلا بإشعال المنطقة وجر الدول إلى الحرب.

 

وفيما لا تزال مطالبات المجتمع الدولى، وخصوصا الدول الأوروبية، لأنقرة، مستمرة ومتجددة، بالتخلى عن تحركاتها الأحادية، وسياساتها العدوانية، إلا أن الجانب التركى يصر على موقفه الذى يشعل المنطقة بأكملها، ويؤجج الصراع، وييد التوترات التى تجمعها ليس بدول المنطقة فحسب، وإنما بدول العالم التى تستنكر السياسات التركية، التى يأتى فى مقدمتها الإصرار على استفزاز دول الجوار فى منطقة شرق المتوسط.

 

فأنقرة التى تبدى استعدادها للتفاوض، تُظهر تصرفاتها عكس ذلك، إذ إنها أعلنت، اليوم الجمعة، عن إجراء مناورات عسكرية جديدة فى منطقة شرق المتوسط، فى تصعيد جديد، تستنكره دول عدة.

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تركيا اليونان الصراع فى منطقة شرق المتوسط

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