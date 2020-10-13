تعيين محمود كمال منسقا لجامعة جنوب الوادي للخطط التعليمية والمباني الدراسية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:21 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أصدر الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، قرارا بتكليف الدكتور محمود كمال المدرس بكلية التجارة منسقا للجامعة للخطط التعليمية والمباني الدراسية.

جدير بالذكر أن الدكتور محمود كمال، شغل منصب نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بكلية التجارة، والمشرف الاكاديمي لبرامج الدراسات العليا بالكلية، ومنسق عام التدريب بمركز تنمية المهارات البشرية والتحليل الاحصائي.

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