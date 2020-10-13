أيمن إسماعيل يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في مسرحية "مورستان"

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:20 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان أيمن إسماعيل حاليًا في مسرحية "مورستان"، وهي مأخوذة عن مسرحية "بير السلم" للكاتب الراحل سعد الدين وهبة.

وأوضح أيمن إسماعيل في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يُجسد خلال الأحداث دور شاب يُدعى "مصطفى"، وهو الإبن الأصغر للفنانة سميحة أيوب، وهو يعاني طوال الوقت من عدم وجود أسرة تحتضنه.

وأكد أيمن إسماعيل أنه بدأ أمس في عمل البروفات الخاصة بالمسرحية، اليوم، مُشيرًا إلى سعادته الكبيرة بالعمل مع كل هؤلاء النجوم المُشاركين فيها.

مسرحية"مورستان" بطولة سميحة أيوب، أشرف عبد الغفور، سماح أنور، أحمد سلامة، نورهان، رامي الطمباري، سميحة عبد الهادي، حسام الشربيني، علي كمالو، أيمن إسماعيل، فتحي سعد، محمد نصار، إعداد سمير العصفوري، وأيمن إسماعيل، ويقوم بتصميم الديكور المهندس حازم شبل، والموسيقي والألحان لأحمد الناصر، الاستعراضات لضياء شفيق والملابس للدكتورة أماني حسن، ومن المُقرر عرضها قريبًا على خشبة المسرح القومي بالعتبة.


والمسرحية ستكون من إنتاج المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي ورئيس البيت الفني للمسرح الفنان إسماعيل مختار، وتشهد عودة الثنائي المخرج الكبير سمير العصفوري والفنانة القديرة سميحة أيوب.


و تدور أحداث المسرحية حول عائلة حسن شمعة، وهو رجل غني صاحب ثروة، أصيب فجأة بشلل ألزمه الفراش، فلم يعد قادرًا على الحركة، أو الكلام، لكنه يستطيع متابعة من حوله ولكن ابنه يستولي علي ثروته وتستمر أحداث المسرحية في صراع حول التركة بين الأشقاء ليصبح الصراع كما تقدمه المسرحية، صراعًا فلسفيًا، بين الوهم والحقيقة وبين الواقع والحلم.

وفي سياق آخر، شارك أيمن إسماعيل مؤخرًا في فيلم "اللي خلف مانمش"، وهو من تأليف وبطولة أيمن إسماعيل، هالة فاخر،أحمد بدير حسن عبد الفتاح، عبد الله مشرف، ومجموعة من النجوم، إخراج أشرف نار.

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