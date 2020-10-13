عباس مصطفى منسقا لجامعة جنوب الوادي لشئون الاحتياجات والمخازن

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أصدر الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي قرارا بتعيين الدكتور عباس مصطفى عباس المدرس بكلية الحقوق منسقا للجامعة لشئون الاحتياجات والمخازن.



والجدير بالذكر أن الدكتور عباس مصطفى، يشغل منصب مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بكلية الحقوق، ومدير مركز القياس والتقويم ومديرا لوحدة التعليم الالكتروني بالكلية ومستشار لجنة الاسر والاتحادات الطلابية.



