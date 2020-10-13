عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

Advertisements

قال الإعلامي عمرو أديب، إن إحدى الوثائق الخاصة بهيلاري كلينتون كشفت أن الإخوان في 2012 كانوا يريدون ان يستولوا على 75% من المجلس من خلال التحالف مع حزب النور.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن من كان يراسل هيلاري كلينتون أخبرها أن مرشد الإخوان قرر اختيار سعد الكتاتني ليكون رئيس البرلمان في عهد الإخوان لعلاقته الجيدة مع حزب النور، مضيفا: "شايفين الدنيا كانت ماشية إزاي لا في ديمقراطية ولا حرية زي ما كانوا بيقولوا، كانوا عايزين يسيطروا على كل حاجة".



وأضاف أن مصر لم تكن تحكم من مصر كانت تحكم من امريكا وقطر وتركيا، والإخوان داخل مصر كانوا يسيرون الأمور،منوها بأن المراسلات أوضحت أن الدكتور محمد البرادعي رفض رئاسى الجمهورية لأنه رأى أن رئيس الجمهورية وفقا للدستور لن يكون مؤثر، معلقا: "لأول مرة نعرف ليه البرادعي مرضيش يجي رئيس جمهورية.. لأنه شعر أنه هيكون رمز في إطار نظام هيحكمه البرلمان



إقرأ أيضا..

كشف توم حرب، مدير التحالف الأمريكي شرق أوسطي للديمقراطية، تفاصيل تسريب وثائق من البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون، وزير الخارجية الأمريكية الأسبق.



وتابع حرب خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد عبر سكايب «الوثائق كشفت تخطيطا مشتركا من قبل كلينتون وجماعة الإخوان الإرهابية لقلب أنظمة حكم وزعزعة أمن الدول العربية، فضلا عن إطلاق قناة الجزيرة القطرية لضرب المنطقة»، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر شفافية من كلينتون وأوباما.



وأوضح أنه تم العثور على 33 ألف وثيقة مسربة من البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون، رغم محاولتها إخفائها عبر تحطيم هاتفها، مؤكدا أن كلينتون دعمت الجماعة الإرهابية للوصول إلى حكم مصر.



وأشار إلى أن الملالي الإيرانية وقيادات الجماعة الإرهابية كانوا يجتمعون في البيت الأبيض خلال فترة إدارة أوباما.



وحول أسباب دعم إدارة أوباما للجماعة الإرهابية قال «يوجد عدد كبير من أساتذة الجامعة التابعين للجامعة الإرهابية بالولايات المتحدة، وزعموا أنهم يمثلوا الدين والإسلام السياسي، فضلا عن ترويجهم المزيف بالتعرض للكبت».



ولفت إلى أن إدارة أوباما حاولت عزل ترامب بتلفيق أزمة دعم روسيا له خوفا من فضح أمر تواصلهم مع الجماعات الإرهابية، متسائلا «هل سيتم محاكمة كلينتون بعد تسريب وثائق بريدها إلكتروني».



وأردف «ترامب لم يكذب على الشعب الأمريكي كما تروج بعض وسائل الإعلام، بل نفذ كافة وعوده»، معربا عن تفاؤله بفوز ترامب بولاية رئاسية ثانية.

