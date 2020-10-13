فرنسا تكشف حقيقة فرض إغلاق كلي بسبب كورونا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:36 ص
فرنسا
فرنسا
وكالات
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قالت الحكومة الفرنسية، إنها لا تستبعد إعادة فرض الإغلاق في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، عن تسجيل 16101 إصابة و46 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

 

وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية بأن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 16101، مقابل 26896 في إحصائية السبت حينما بلغ هذا المؤشر حصيلة قياسية، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 734974 حالة.

 

كما ذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة أن حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد وصلت إلى 32730 حالة، بعد تسجيل 46 وفاة جديدة اليوم الماضي، مقابل 54 السبت.

 

لكن من الجدير بالذكر مع ذلك إلى أن مؤشرات فيروس كورونا في فرنسا تشهد دوما تراجعا في الأحد نظرا لأسباب بيروقراطية.

 

وتواجه فرنسا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بعد أن تراجع هذا المؤشر بشكل ملحوظ أوائل الصيف الماضي، إلا أن عدد الوفيات على أساس يومي بعيد عن المستويات التي بلغها في فترة ذروة التفشي حينما تجاوز أحيانا 1000 حالة.

 

وعلى خلفية هذه التطورات أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا، أن السلطات ستفرض قيودا جديدة لاحتواء تفشي الفيروس.

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فيروس كورونا فرنسا اغلاق كلي

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