وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل أزمة المصريين العالقين على أرض الإمارات

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:55 ص
هدى عبدالرازق
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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن دولة الكويت تشترط لعودة العامليت من كل الجنسيات للكويت مرة أخرى طبقا لاجراءاتها الاحترازية إجراء تحليل "pcr"، موضحة أن بعض المصريين حجزوا عبر شركات سياحية خط سير من مصر إلى دبي، ومن دبي إلى الكويت، ولكن لم يكن معهم سوى تذاكر المرحلة الأولى فقط وهى من مصر إلى دبي، والشركات وعدتهم أن حجز المسار الثاني من للرحلة من دبي سيكون أرخص.

وأشارت "مكرم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحر"، مساء الإثنين، إلى أنها تلقت عدد كبير من الرسائل من المصريين المتواجدين حاليا في الإمارات يستنجدوا لعدم حصولهم على تذاكر المرحلة الثانية للرحلة، مضيفة: "الفنادق هتطردهم"، موضحة أنها تواصلت مع الفنادق لعدم المساس مع أي مصري متواجد لديهم.

وأضافت أنها طلبت من المصريين المتضررين كشفا بأسمائهم، وبأسماء الشركات التي قامت بوضعهم في هذا المأزق، منوهة بأن هناك تنسيق مع وزارة السياحة بشأن هذه الشركات، متابعة: "الشركات بتقول غصب عننا الرحلات من دبي للكويت اتلغت"، منوهة بأن الدولة لن تترك هؤلاء المصريين المتضررين، حيث أنهم يعتبرون من العالقين المصريين على أرض الإمارات.
ولفتت إلى أن شركات ردت المستحقات لنحو 80 مصر من هؤلاء العالقين، مضيفة: "الدولة مش هتسبهم، وسيتم التحقيق مع هذه الشركات السياحية، ونشوف هيقدروا يعملوا ايه وإحنا نكمل الباقي".

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