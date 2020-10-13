ميدو يرفض الحديث عن مرتضى منصور

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:02 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
أمل الحلفاوي
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رفض أحمد حسام ميدو، الحديث عن أزمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع اللجنة الأولمبية، التي اشتعلت خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أن ذلك يأتي لعدم تأثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قبل مواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري.

ووجه ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، نداء إلى أبناء الزمالك، طالبهم بالتكاتف في الوقت الحالي لدعم الزمالك في مهمته الصعبة أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وواصل، "كنت من الممكن أن استغل هذه الأزمة بالتحدث عنها، للحصول على مشاهدات ولكن دعم الفريق حاليا أهم قبل مواجهة الرجاء".

وقطع ميدو عهدا على نفسه بأنه لن يتحدث عن أزمة مرتضى منصور في برنامجه حتى نهاية مشوار الفريق بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشدد على أنه يجب أن يأتي الزمالك أولا قبل أي شيء، مؤكدا أنه سوف يقوم بتغيير الصورة الشخصية الخاصة به على تويتر لشعار الأبيض دعما للفريق في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.



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