كواليس جديدة بشأن عدم تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم
الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:31 ص
حسام مجدي
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أشاد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، بمستوى محمد إبراهيم لاعب الفريق الفيومي.
وقال هويدي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "لاعب كبير وموهوب واتمنى ان يحترف في اوروبا، فهو يمتلك امكانيات كبيرة وقادر على النجاح"
وعن مفاوضات الأهلي أوضح: اللاعب كان اقرب للأحمر على الرغم من أن العرض كان أقل العروض المتاحة.
وتابع: كانت هناك مفاوضات واتصالات بين مسئولي الاهلي واللواء عبد السلام على مدار آخر اسبوعين.
وعن انتهاء المفاوضات قال: "لا أعلم تفاصيل، وعلمت بعدم رغبة الأهلي في التعاقد معه فقط الآن".
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