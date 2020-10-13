كواليس جديدة بشأن عدم تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

أشاد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، بمستوى محمد إبراهيم لاعب الفريق الفيومي.





وقال هويدي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "لاعب كبير وموهوب واتمنى ان يحترف في اوروبا، فهو يمتلك امكانيات كبيرة وقادر على النجاح"





وعن مفاوضات الأهلي أوضح: اللاعب كان اقرب للأحمر على الرغم من أن العرض كان أقل العروض المتاحة.





وتابع: كانت هناك مفاوضات واتصالات بين مسئولي الاهلي واللواء عبد السلام على مدار آخر اسبوعين.





وعن انتهاء المفاوضات قال: "لا أعلم تفاصيل، وعلمت بعدم رغبة الأهلي في التعاقد معه فقط الآن".











