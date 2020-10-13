كواليس جديدة بشأن عدم تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:31 ص
محمد ابراهيم
محمد ابراهيم
حسام مجدي
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أشاد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، بمستوى محمد إبراهيم لاعب الفريق الفيومي.

وقال هويدي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "لاعب كبير وموهوب واتمنى ان يحترف في اوروبا، فهو يمتلك امكانيات كبيرة وقادر على النجاح"

وعن مفاوضات الأهلي أوضح: اللاعب كان اقرب للأحمر على الرغم من أن العرض كان أقل العروض المتاحة.

وتابع: كانت هناك مفاوضات واتصالات بين مسئولي الاهلي واللواء عبد السلام على مدار آخر اسبوعين.

وعن انتهاء المفاوضات قال: "لا أعلم تفاصيل، وعلمت بعدم رغبة الأهلي في التعاقد معه فقط الآن".



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