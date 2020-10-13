أوديجارد يقرب ريال مدريد من صفقة نارية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:32 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
عبد القادر عرابي
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يلعب النرويجي مارتن أوديجارد، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، دوراً هاماً في ضم صفقة هامة للنادي الملكي، خلال الموسم المقبل.

وقاد أوديجارد منتخب بلاده للفوز على نظيره منتخب رومانيا برباعية دون رد، في دوري أمم أوروبا.

وتكفل نجم بوروسيا دورتموند إيرلنيج هالاند، بتسجيل ثلاثية من رباعية فريقه، للفوز بالمباراة، اثنان منها من صناعة أوديجارد.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن هالاند يرتبط بعلاقة قوية بأوديجارد، الأمر الذي قد يقرب هالاند من ريال مدريد في صيف 2021.

يذكر أن أوديجارد عاد إلى ريال مدريد هذا الموسم قادماً من إعارة مع ريال سوسيداد.



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