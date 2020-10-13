كيت بيكنسيل سفيرة لجمعية خيرية لدعم الأمهات ممن فقدن ابنائهن

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:40 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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اختيرت نجمة هوليوود الكبيرة كيت باكنسيل لتكون السفيرة الرسمية، لجمعية خيرية متخصصة في تقديم الدعم المادي والمعنوي بالولايات المتحدة للسيدات اللائي عايشن مأساة فقدان ابنائهن في سن صغيرة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فان اختيار كيت لهذا المنصب الشرفي، جاء تقديرا لتجربتها الشخصية، التي عايشت بها الم الأم الفاقدة لابنها.

وذلك بعد وفاة طفلها في صن صغيرة، الذي ادى لدخولها في ازمة نفسي طاحنة في السنوات الماضية ابعدتها عن العمل بالسينما.

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