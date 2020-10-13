"المصرية لحقوق الإنسان": الخلافات الحزبية تشكل خطرا على مصلحة الشعب

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:23 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الخلافات الحزبية على قوائم الانتخابات تحمل مظاهر في طياتها انحرافًا عن المسار الديمقراطي الصحيح والذي من الممكن أن يحرم مصر من وجود تنافسية حقيقية في مجالسها النيابية.

وحذرت المنظمة، لتجنب اختلال قد يحدث نتيجة تلك الخلافات بين الأحزاب، مؤكدة أن تلك الممارسات تهدد بتفريغ العملية الديمقراطية من معانيها ومضامينها الحقيقية، وكذلك لتجنب اندلاع ما يعرف بـ "أزمة شرعية" للمجلس المقبل.

يشار إلى أن الأزمة الوفديه مثالًا بارزًا يعكس أزمة حزبية حادة تهدد التماسك الداخلي بسبب ترشيح أعضائه علي القائمة الوطنية، حيث شهد حزب الوفد مؤخرا، خلافات حادة بين أعضاء الهيئة العليا، ورئيس الحزب، إثر حصة الوفد في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب بالإضافة إلى ذلك أعلنت الهيئة انسحاب الحزب من القائمة الوطنية.

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