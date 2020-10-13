مايكل نصيف: حكمة السيسي جنبت مصر فيضانات كبيرة

أكد المستشار مايكل نصيف خبير التنمية الاقتصادية، أن حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي جنبت مصر فيضانات كبيرة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يعمل بمنتهى الذكاء في شتى الأمور التي تخص الوطن الحبيب.

وأضاف نصيف، في لقاء للتليفزيون المصري، أنه كل يوم يأتي ويثبت فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه رئيس من طراز فريد، وكل ما يقوله يحدث بالحرف وهذا يعني أن مصر تعيش عصر الأمن والقيادة الحقيقة.





وتابع خبير التنمية الاقتصادية، أنه خلال الفترة الأخيرة قال الرئيس: "الوقت ليس في صالحنا واحنا متاخرين جدا".. جاءت هذه العبارة في خطابات الرئيس السيسي كثيرا وكررها مرات عديدة فور توليه القيادة ولم يكن الشعب يعي ماذا تعني تلك العبارة الي ان جاء وقتها وعلمنا معناها".





ولفت إلى أنه من أيام سابقة وجاء فيضان النيل اقوي ومتزايد عن أي فترة سابقة فان فيضان النيل هذا العام أدى إلى ارتفاع منسوب مياة النيل عن غير المعتاد حيث وصل منسوب مياة النيل الي ١٧.٤٤ متر وهو اعلي رقم سجل لارتفاع مياة النيل وكان اعلي رقم سجل ١٧.٢٢ متر اي بزيادة قدرها ٢٢ سم".





وأضاف: ما هي نتائج وخسائر هذا الفيضان، وبالنسبة للسودان كان هناك خسائر بشرية في ١٠٠ قتيل و٤٦ جريحا وغرق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وخسائر اقتصادية واحتياجات السودان الي مد يد المساعدة، موضحا أنه في مصر فلا يوجد خسائر وإنما ارباح بفضل قناطر اسيوط وسحارات سرابيوم وانفاق قناة السويس وترعة السلام لايوجد أي اصابة او موتي او تدمير لاراضي بالعكس سوف تزاد الرقعة الزراعية وتصل مياة النيل الي اماكن اكثر وقامت مصر بارسال اعانات الي السودان للحد من تداعيات الفيضان.





وأشار إلى أنه: "بعد أن يقول الشعب احنا مزونقين اصبحنا نقول عايشين بأمان بنبني بلدنا وعلم الجميع معني عبارة إحنا متأخرين".