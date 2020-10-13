شمس الكويتية تكشف رد فعلها إزاء التحرش بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي
الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:55 ص
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كشفت المطربة الكويتية شمس،عن رد فعلها شخصيًّا في حال سماعها المجاملات الأنيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي,
وقالت خلال حوارها في برنامج «قعدة رجالة»: "هذا الأمر يتوقف على نوعية الكلام، وهل يصنف غزلًا أم تحرشًا، ولو تحرش عبر مواقع التواصل الاجتماعي فإنها تقوم بحظر الشخص، أما في الواقع فستتصرف وكأنها لم تسمعه".
وأكدت ان المرأة يجب أن تمتلك الثقة في نفسها وتتزين لنفسها في حال سماعها كلمات الغزل أو المعاكسة الأنيقة تسعد كثيرًا.