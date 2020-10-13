فيلم "العنبر 12".. يوم ضربت النار مرفأ بيروت

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:43 ص
بوابة الفجر
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كشف المخرج اللبناني فادي حداد عن خطته لتصوير فيلم يروي تفاصيل ثالث أكبر انفجار في العالم.

وأضا وحداد في تصريحات صحفية، أن جرحه كبير جداً من تداعيات ما رأى يوم الكارثة، كاشفاً أن منزله دُمر تماماً لأنه يقع بجانب المرفأ.

وعن الفيلم كشف أنه صاحب الفكرة، مشيراً إلى أنه سيستعين للتنفيذ بمشاهد حية وحقيقية من الانفجار نفسه، لتكون الحكاية حقيقية وواقعية.

كما كشف أن ذوي الضحايا سيشاركون في التمثيل أيضا لأنهم أكثر الناس صدقاً بالتعبير عن مشاعرهم مما عاشوه في ذاك اليوم وحتى بعده.

يذكر أن انفجار كمية كبيرة من نترات الأمونيوم يوم الرابع من أغسطس/آب الماضي في العنبر رقم 12 من مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت كان قتل أكثر من 200 شخص

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