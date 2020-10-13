رئيس المخطوطات بالمتحف الإسلامى يفوز بجائزة اتحاد الأثريين العرب

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:20 ص
عبدالرحيم حنفي
عبدالرحيم حنفي
حسام زيدان
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أعلن الدكتور محمد الكحلاوى رئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب عن جوائز الاتحاد لعام 2020 والتي تشمل جوائز الاتحاد العينية وجوائز الاتحاد لخدمة التراث والجوائز البحثية ذات المردود المادي.

وصرح الدكتور عبدالرحيم ريحان رئيس المكتب الإعلامي للاتحاد بأن الآثاري عبدالرحيم حنفى رئيس قسم المخطوطات بمتحف الفن الإسلامي باحث دكتوراه في الآثار الإسلامية قد فاز بجائزة الاتحاد العام للآثاريين العرب التشجيعية للوعى الأثري.

من هو عبدالرحيم حنفي؟
الآثاري عبدالرحيم حنفي حصل على ليسانس الآثار إسلامية - كلية الآثار – جامعة القاهرة عام 2005 وعلى الماجستير في موضوع مزاول المساجد التونسية في الفترة من القرنيين (12-13 هـ / 18 -19 م ) قسم الآثار الإسلامية - كلية الآثار – جامعة القاهرة بتقدير ممتاز وسجل لدرجة الدكتوراه بكلية الآثار – جامعة القاهرة منذ عام 2014 تحت عنوان : العمائر الدينية الإسلامية الباقية بمدينة ولاته الموريتانية في الفترة من القرن 6 / 11 هـ - 12 / 17 م.

تدرج في الوظائف بالآثار من مفتش آثار بمنطقة غرب القاهرة والقليوبية – قطاع الآثار الإسلامية والقبطية إلى مفتش آثار بمتحف الفن الإسلامي- قطاع المتاحف ثم رئيس قسم المسكوكات (ب) بمتحف الفن الإسلامي ويشغل حاليًا رئيس قسم المخطوطات بمتحف الفن الإسلامي، دورة مدرسة الحفائر في منطقة الفيوم بتنظيم المجلس الأعلى للآثار، دورة تدريبية عن كيفية اكتشاف وتأريخ القطع الأثرية بتنظيم المجلس الأعلى للآثار، دورة تدريبية عن المصطلحات الأثرية الفرنسية بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية، دورة تدريبية دولية حول علم المتاحف بالمتحف البريطاني في لندن، دورة تدريبية دولية حول الحفائر بفرنسا، دورة تدربيبة حول العمارة والفنون في الحضارة الإسلامية بوزارة الآثار بالتعاون مع جمعية مصر الدولية للترميم والدراسات البيئية، الدورة التدريبية الدولية الثانية في علم المسكوكات بكلية الآثار – جامعة الفيوم، دورة تدريبية عن المخطوطات العربية بمركز المخطوطات التابع لمكتبة الإسكندرية.

شارك في تنظيم العديد من المؤتمرات العلمية منها المشاركة في تنظيم وإعداد المؤتمر السنوي للاتحاد العام للآثاريين العرب وتمثيل المجلس الأعلى للآثار في فعاليات مؤتمر الاتحاد العام للاثاريين العرب الثالث عشر والسفر إلى المملكة المغربية لتنظيم وحضور مؤتمر الاتحاد العام للآثاريين العرب، السفر إلى دولة الإمارات العربية للمشاركة في المؤتمر الدولي للتراث العمراني بدبي بورقة بحث حول المتحف ودوره الثقافي والتعليمي في مصر تطبيقا على متحف الفن الإسلامي تحت رعاية الشيخ حمدان بن راشد المكتوم حاكم دبي، السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في المؤتمر الدولي لاتحاد المتاحف الأمريكية بمدينة سياتل.

"حنفي" مقرر اللجنة الخاصة بالإشراف على كافة الأعمال التي تتم بالجزء الأثري بفندق ماريوت، عضو لجنة معاينة وفحص العملات المحفوظة بالخزانة العامة – وزارة المالية ، شارك في إعادة تأهيل متحف الفن الإسلامي بعد الانفجار فيما يتعلق بالعرض المتحفي وإعداد كتالوج للمتحف، وهو عضو في العديد من الجمعيات العلمية منها عضو مجلس إدارة جمعية الاتحاد العام للآثاريين العرب، عضو المجلس الدولي للمتاحف (الأيكوم)، عضو اتحاد المتاحف الأمريكية .

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