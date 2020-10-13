إلزام الأهلي والزمالك بتمديد عقد أحمد فتحي وحازم إمام

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
بوابة الفجر
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كشف الإتحاد المصري لكرة القدم، عن إلزام ناديين القمة الأهلي والزمالك بتجديد عقد كل من حازم إمام لاعب الفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء، وأحمد فتحى لاعب الفريق الكروى الأول بالقلعة الحمراء، حتى يسمح لهما المشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا حال تأهل أي من الفريقين.

ويجب تمديد العقد قبل نهاية الموسم الذي ينتهي بنهاية الدوري المصري، لأن توقيع عقد جديد مع اللاعب بعد نهاية الموسم يعني تجديد العقد ومن ثم قيد اللاعب في القائمة الثانية مما يمنعه من المشاركة في نهائي دوري الأبطال، حال تأهل فريقه.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في لقاء الذهاب يوم 18 من شهر أكتوبر الحالي، على أن يقام لقاء الإياب يوم 24 من نفس الشهر.

وقد تأهل له الأبيض عقب تخطى عقبة الترجى التونسى، فى دور ربع النهائى، بعدما فاز عليه ذهابا بنتيجة 3 / 1 قبل أن يُهزم فى مباراة العودة بهدف دون رد، ليتأهل لنصف النهائى بمجموع مباراتى الذهاب والعودة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في دور نصف النهائي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب في المغرب يوم 17 أكتوبر الجاري.

وصعد الأهلى لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد عبور عقبة صن داونز فى ربع النهائى بالفوز عليه بالقاهرة بهدفين نظيفين، والتعادل معه 1/1 بجنوب افريقيا، فيما صعد الوداد بعد عبور عقبة النجم الساحلى التونسى بالفوز عليه فى المغرب بهدفين نظيفين والخسارة منه بهدف نظيف فى تونس.

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