مواعيد مباريات الجولة الأولي من الدوري السعودي للمحترفين

اقتربت منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الانطلاق في الأيام المقبلة، حيث سيبدأ الموسم الجديد 2020/2021 يوم السبت 17 أكتوبر المقبل.





وقد توج الهلال بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي، وذلك بعد منافسة شرسة مع غريمه التقليدي نادي النصر.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد الجولة الأولى من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.





يوم السبت 17 أكتوبر

- الشباب vs أبها.

- التعاون vs الفيصلي.

- الوحدة vs القادسية.

- الهلال vs العين.





يوم الأحد 18 أكتوبر

- الباطن vs الأهلي.

- النصر vs الفتح.

- ضمك vs الرائد.

- الاتحاد vs الاتفاق.



