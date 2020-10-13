موعد مباراة بيرو ضد البرازيل في تصفيات كأس العالم 2022

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements
يحل المنتخب البرازيلي ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب بيرو، في الجولة الثانية من تصفيات أميركا الجنوبية، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

ويستضيف ملعب "ناسيونال" بالعاصمة البيروفية ليما، أحداث المباراة، المقرر لها فجر يوم الأربعاء 14 أكتوبر الجاري.

ويسعى المنتخب البرازيلي لتحقيق فوزه الثاني في التصفيات، بعد أن سحق بوليفيا بخماسية نظيفة في الجولة الافتتاحية.

بينما يبحث بيرو عن فوزه الأول في التصفيات، بعد تعادله في الجولة الأولى مع مضيفه باراجواي.

وسوف تقام المباراة عند تمام الساعة الثانية عند منتصف الليل بتوقيت القاهرة، الثالثة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة عند منتصف الليل بتوقيت جرينتش.

وسوف تنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، ويديرها الحكم التشيلي جوليو باسكونان.

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يوم

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ يوم

تامر أمين عن السبت المميز: "كده رايحين في سكة الندامة"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ 33 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

وفاة الفنان سامي عوض الله

منذ حوالي 15 ساعة

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يصدم جماهيره بهذا القرار

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ حوالي 18 ساعة

قرار مفاجئ من مرتضي منصور ضد أعضاء الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

إعلامي يعتذر على الهواء.. والسبب وزيرة التضامن الاجتماعي

منذ حوالي 5 ساعات

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 10 ساعات

إلزام الأهلي والزمالك بتمديد عقد أحمد فتحي وحازم إمام

منذ 33 دقيقة

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 23 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 ص

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

12:00 ص

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

10:38 م

تامر أمين عن السبت المميز: "كده رايحين في سكة الندامة"

05:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»