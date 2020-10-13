موعد مباراة بيرو ضد البرازيل في تصفيات كأس العالم 2022

يحل المنتخب البرازيلي ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب بيرو، في الجولة الثانية من تصفيات أميركا الجنوبية، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.





ويستضيف ملعب "ناسيونال" بالعاصمة البيروفية ليما، أحداث المباراة، المقرر لها فجر يوم الأربعاء 14 أكتوبر الجاري.





ويسعى المنتخب البرازيلي لتحقيق فوزه الثاني في التصفيات، بعد أن سحق بوليفيا بخماسية نظيفة في الجولة الافتتاحية.





بينما يبحث بيرو عن فوزه الأول في التصفيات، بعد تعادله في الجولة الأولى مع مضيفه باراجواي.





وسوف تقام المباراة عند تمام الساعة الثانية عند منتصف الليل بتوقيت القاهرة، الثالثة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة عند منتصف الليل بتوقيت جرينتش.





وسوف تنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، ويديرها الحكم التشيلي جوليو باسكونان.



