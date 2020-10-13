التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين لمواجهة بوليفيا في تصفيات كأس العالم 2022

يحل منتخب الأرجنتين ضيفاً على نظيره منتخب بوليفيا غداً الثلاثاء 13 أكتوبر، في إطار الجولة الثانية من تصفيات قارة أميركا الجنوبية، المؤهلة لكأس العالم 2022.





ويدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء بحثاً عن فوزه الثاني في التصفيات، بعد تغلبه على منتخب الإكوادور في الجولة الأولى.





بينما مني منتخب بوليفيا بخسارة كبيرة أمام مضيفه البرازيلي بخماسية دون رد في أولى الجولات.





وسوف تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت جرينتش.





واستقر ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، على التشكيل الأمثل للمباراة، والذي قد يتكون من الأسماء التالية.





حراسة المرمى: فرانكو أرماني.





خط الدفاع: نيكولاس تاجليافيكيو - نيكولاس أوتاميندي - لوكاس مارتينيز - جونزالو مونتيل.





خط الوسط: لياندرو باريديس - رودريجو دي باول - إدواردو سالفيو.





خط الهجوم: لوكاس أوكامبوس - لاوتارو مارتينيز - ليونيل ميسي.



