التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين لمواجهة بوليفيا في تصفيات كأس العالم 2022

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:28 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements
يحل منتخب الأرجنتين ضيفاً على نظيره منتخب بوليفيا غداً الثلاثاء 13 أكتوبر، في إطار الجولة الثانية من تصفيات قارة أميركا الجنوبية، المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء بحثاً عن فوزه الثاني في التصفيات، بعد تغلبه على منتخب الإكوادور في الجولة الأولى.

بينما مني منتخب بوليفيا بخسارة كبيرة أمام مضيفه البرازيلي بخماسية دون رد في أولى الجولات.

وسوف تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت جرينتش.

واستقر ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، على التشكيل الأمثل للمباراة، والذي قد يتكون من الأسماء التالية.

حراسة المرمى: فرانكو أرماني.

خط الدفاع: نيكولاس تاجليافيكيو - نيكولاس أوتاميندي - لوكاس مارتينيز - جونزالو مونتيل.

خط الوسط: لياندرو باريديس - رودريجو دي باول - إدواردو سالفيو.

خط الهجوم: لوكاس أوكامبوس - لاوتارو مارتينيز - ليونيل ميسي.

أخبار تهمك

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 23 ساعة

إعلامي يعتذر على الهواء.. والسبب وزيرة التضامن الاجتماعي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ حوالي 18 ساعة

وفاة الفنان سامي عوض الله

منذ حوالي 15 ساعة

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الأهلي يصدم جماهيره بهذا القرار

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ يوم

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تامر أمين عن السبت المميز: "كده رايحين في سكة الندامة"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ 35 دقيقة

إلزام الأهلي والزمالك بتمديد عقد أحمد فتحي وحازم إمام

منذ 34 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يوم

قرار مفاجئ من مرتضي منصور ضد أعضاء الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 ص

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

12:00 ص

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

10:38 م

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

02:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»