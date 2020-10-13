باريس سان جيرمان يستهدف ضم رونالدو في ميركاتو 2021

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن باريس سان جيرمان الفرنسي أعرب عن رغبته في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن باريس سان جيرمان مازال مهتماً بالتعاقد مع النجم البرتغالي البالغ من العمر 35 عامًا.

وأكد الموقع الإيطالي أن باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع رونالدو عقب نهاية الموسم الحالي أي قبل موسم واحد فقط من نهاية عقده مع السيدة العجوز.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن رونالدو انتقل إلى يوفنتوس في عام 2018 قادمًا من ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو وخاض مع اليوفي حتى الآن 91 مباراة وسجل 68 هدفًا وصنع 18 هدف آخرين.

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