ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الحدود

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:46 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أقيم أمس الإثنين 3 مباريات، كان آخرها فوز الزمالك على نظيره حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقلب الزمالك تأخره من هدف نظيف لحرس الحدود، إلى ثنائية مقابل هدف في الشوط الثاني.

وفاز الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة نادي مصر، كما استطاع المصري أن يحقق انتصارا على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في بداية لقاءات اليوم.

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:
1- الأهلي 86 نقطة
2- الزمالك 68 نقطة
3- بيراميدز 64 نقطة
4- المقاولون العرب 53 نقطة
5- سموحة 47 نقطة
6- المصري 42 نقطة
7- إنبي 45 نقطة
8- مصر المقاصة 40 نقطة
9- الإنتاج الحربي 40 نقطة
10- الاتحاد السكندري 39 نقطة
11- طلائع الجيش 38 نقطة
12- الإسماعيلي 38 نقطة
13- أسوان 37 نقطة
14- وادى دجلة 35 نقطة
15- الجونة 34 نقطة
16- حرس الحدود 30 نقطة
17- نادي مصر 21 نقطة
18- طنطا 19 نقطة

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