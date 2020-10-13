"نتفليكس" تعلن عن أول فيلم باللهجة العراقية يعرض على منصتها

والفيلم يحمل عنوان "موصل"، وهو من إخراج، ماثيو كارناهان، ومن تنفيذ المخرج العراقي، محمد الدراجي بالاشتراك مع آخرين. وقد أنتج الفيلم الأخوان أنتوني وجو روسو، وتدور أحداثه حول عناصر من قوات الشرطة العراقية تشن حرب عصابات على تنظيم داعش الإرهابي في صراع لإنقاذ مدينة الموصل من براثن التنظيم.





وقصة الفيلم مقتبسة من قصة حقيقية، نشرت في تحقيق لصحيفة "نيويوركر" الأمريكية، أثار انتباه المنتج جو روسو، الذي صرح بأن القصة دفعته للبكاء، حينما قرأها للمرة الأولى، وأصر على تحويلها للسينما.





والفيلم سوف يكون باللغة العربية، وباللهجة العراقية بالكامل، ليصبح بذلك أول فيلم عالمي باللهجة العراقية. ويأمل المنتجان أن يغير الفيلم من الصورة السيئة عن العرب التي ساهمت هوليوود في نشرها.