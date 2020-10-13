الكشف عن اللاعبين الغائبين عن الأهلي أمام الوداد بدوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:00 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، للقاء فريد من نوعه يجمعه بفريق الوداد البيضاوي المغربي، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت المقبل 17 أكتوبر الجاري، حيث ستسافر بعثة الأهلي لمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء.

ويفقد الأهلي لعديد من اللاعبين خلال اللقاء المنتظر، في مقدمتهم رمضان صبحي الذي رحل عن الفريق بعد إنتهاء إعارة والذهاب لصفوف نادي بيراميدز بصحبة الحارس شريف إكرامي، وبجانبهم حسام عاشور بقرار من مجلس الإدارة.

كما يغيب النجمان رامي ربيعة ومحمود متولي عن اللقاء بسبب الإصابة، حيث يعاني الأول من تمزق في العضلة الضامة بينما يعاني الثاني من قطع في الرباط الصليبي.

وصعد الأهلى لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد عبور عقبة صن داونز فى ربع النهائى بالفوز عليه بالقاهرة بهدفين نظيفين، والتعادل معه 1/1 بجنوب افريقيا، فيما صعد الوداد بعد عبور عقبة النجم الساحلى التونسى بالفوز عليه فى المغرب بهدفين نظيفين والخسارة منه بهدف نظيف فى تونس.

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

إعلامي يعتذر على الهواء.. والسبب وزيرة التضامن الاجتماعي

منذ حوالي 3 ساعات

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 20 ساعة

وفاة الفنان سامي عوض الله

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. أحمد موسى بعد تسليم الكويت 3 إرهابيين لمصر: "لسة التقيل جاي"

منذ ساعة و 16 دقيقة

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 21 ساعة

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 22 ساعة

قرار مفاجئ من مرتضي منصور ضد أعضاء الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الأهلي يصدم جماهيره بهذا القرار

منذ حوالي 7 ساعات

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تامر أمين عن السبت المميز: "كده رايحين في سكة الندامة"

منذ ساعتين

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

تامر أمين عن السبت المميز: "كده رايحين في سكة الندامة"

05:00 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

12:00 ص

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

10:38 م

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

02:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»