بوسكيتس يكشف موقفه من الاعتزال الدولي

كشف سيرجيو بوسكيتس لاعب خط وسط نادي برشلونة، عن موقفه من الاعتزال الدولي مع الماتادور الإسباني، خلال الفترة المقبلة.





وتحدث بوسكيتس عن إمكانية اعتزاله اللعب الدولي مع إسبانيا في مؤتمره الصحفي للمباراة، وقال: "من الواضح أنني لم أعد في العشرين من عمري، ولا أستطيع أن أتطلع كثيرًا إلى المستقبل، لكنني أشعر بأنني في حالة جيدة".





وتابع: "لقد تطورت كرة القدم كثيرًا في السنوات الأخيرة، ولكن في النهاية أسلوب كل فريق هو من يحدد الطريقة التي يلعب بها، وأحاول أن أقدم أفضل ما لدي حتى لا أخسر الكثير من الكرات".





وواصل: "الاعتزال قرار صعب للغاية ويختلف من لاعب لآخر، لكن جميع القرارات يجب أن تحترم، وفي النهاية، أقيم أدائي من عام لآخر حتى أستطيع اتخذا القرار النهائي لكنني لم أفكر في الأمر بعد".





وأشار: "الانتقادات جزء من عالم كرة القدم، الجميع يتعرض لهذه الانتقادات على مدار مسيرته، لكني فخور لما وصلت إليه وأشعر بالتقدير لما حققته حتى الآن".



