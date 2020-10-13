بوسكيتس يكشف موقفه من الاعتزال الدولي

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:30 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
كشف سيرجيو بوسكيتس لاعب خط وسط نادي برشلونة، عن موقفه من الاعتزال الدولي مع الماتادور الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

وتحدث بوسكيتس عن إمكانية اعتزاله اللعب الدولي مع إسبانيا في مؤتمره الصحفي للمباراة، وقال: "من الواضح أنني لم أعد في العشرين من عمري، ولا أستطيع أن أتطلع كثيرًا إلى المستقبل، لكنني أشعر بأنني في حالة جيدة".

وتابع: "لقد تطورت كرة القدم كثيرًا في السنوات الأخيرة، ولكن في النهاية أسلوب كل فريق هو من يحدد الطريقة التي يلعب بها، وأحاول أن أقدم أفضل ما لدي حتى لا أخسر الكثير من الكرات".

وواصل: "الاعتزال قرار صعب للغاية ويختلف من لاعب لآخر، لكن جميع القرارات يجب أن تحترم، وفي النهاية، أقيم أدائي من عام لآخر حتى أستطيع اتخذا القرار النهائي لكنني لم أفكر في الأمر بعد".

وأشار: "الانتقادات جزء من عالم كرة القدم، الجميع يتعرض لهذه الانتقادات على مدار مسيرته، لكني فخور لما وصلت إليه وأشعر بالتقدير لما حققته حتى الآن".

أخبار تهمك

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 22 ساعة

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 21 ساعة

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 8 ساعات

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 21 ساعة

وفاة الفنان سامي عوض الله

منذ حوالي 14 ساعة

تامر أمين عن السبت المميز: "كده رايحين في سكة الندامة"

منذ ساعتين

شاهد.. أحمد موسى بعد تسليم الكويت 3 إرهابيين لمصر: "لسة التقيل جاي"

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - الأهلي يصدم جماهيره بهذا القرار

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

منذ حوالي 12 ساعة

قرار مفاجئ من مرتضي منصور ضد أعضاء الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ حوالي 16 ساعة

إعلامي يعتذر على الهواء.. والسبب وزيرة التضامن الاجتماعي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

تامر أمين عن السبت المميز: "كده رايحين في سكة الندامة"

05:00 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

12:00 ص

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

10:38 م

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

02:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»