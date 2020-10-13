ريال مدريد يعثر على بديل راموس

كشفت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، يستعد للتعاقد مع خليفة سيرجيو راموس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن ريال مدريد يراقب المدافع باو توريس مدافع فريق فياريال، من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة.





وشارك باو توريس من منتخب إسبانيا بجانب سيرجيو راموس، وكونوا شراكة مميزة جدًا وقدموا أداء رائع للغاية.





وتابع الموقع، أن ريال مدريد يبحث عن تدعيم خط الدفاع، وذلك بعد تقدم سيرجيو راموس في العمر، واقترابه من الاعتزال.





وأشار الموقع، أن فياريال رصد مبلغ 50 مليون يورو، من أجل التخلي عن توريس، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد الدولي الإسباني.



