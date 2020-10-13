مودريتش يحسم مستقبله مع ريال مدريد

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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كشف الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، عن موقفه من الاستمرار مع الملكي خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنه يرغب في الاستمرار في صفوف ريال مدريد، لكنه يقدر أن كبر سنه قد يعجل برحيله عن النادي الإسباني، مشيرا إلى أنه عند عمر معين سيتوجب عليه ترك الملكي.

وأشار لاعب الوسط البالغ من العمر 35 عاما، أنه طالما وجد نفسه يفيد الفريق سيكمل في مسيرته مع ريال مدريد، وبخلاف ذلك، سيبحث عن تحد جديد، لكنه لا يوجد.

جدير بالذكر أن هذا الموسم التاسع لمودريتش مع ريال مدريد، وتوج خلال هذه السنوات بـ17 لقبا، بعدما شارك في 347 مباراة وسجل 22 هدفا وصنع 55 هدفا آخرين.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن مودريتش كان قريب من الرحيل عن ريال مدريد في عام 2019، إلى الدوري الإيطالي.

جدير بالذكر أن عقد مودريتش ينتهي عقده مع ريال مدريد في 2021.

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