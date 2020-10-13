محمد مصيلحي: شهادتي في طلعت يوسف مجروحة

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن شهادته مجروحة في طلعت يوسف فهو أحد أبناء الفريق.





وقال مصيلحي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "شهادتي في طلعت يوسف مجروحة فهو أحد أبناء الفريق ومجتهد ومحترم، كما أنه قدم مستوى ومباريات ولا أروع خلال الدور الأول بالبطولة العربية أيضا، ولأول مرة نكون ضامنين البقاء من الدور الأول".





وأكمل: "لكن الدور الثاني حدثت أزمات مثل كورونا، ومع العودة كان هناك العديد من الغيابات من سفر للاعبين وإصابات وإيقافات، كان هناك 12 لاعبا غائب بمباراة الزمالك وتعرضنا لضغوط غير عادية".





وأتم: "طلعت يوسف طلب مرة واثنين أن يرحل لكني ضغطت عليه للاستمرار، والان هو قرر الرحيل وأصر عليه لذلك وافقنا لأنني في نهاية الموسم ولم يتبقى سوى مباراتين والدوري سينتهي".











